Cavalaria da PM apreende adolescentes de 16 e 17 anos por tráfico ilícito de drogas Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos, na noite desta segunda-feira (18.8), por policiais militares da Cavalaria do...

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos, na noite desta segunda-feira (18.8), por policiais militares da Cavalaria do 22º Batalhão, suspeitos por tráfico ilícito de drogas, em Peixoto de Azevedo (673 km de Cuiabá). As equipes retiraram de circulação 21 porções de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, além de identificá-los como integrantes de uma facção criminosa no município.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: