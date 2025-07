Cavalaria da PM desmantela estufa clandestina de maconha e apreende 92 porções de entorpecentes Policiais militares da Cavalaria de Nova Mutum apreenderam 92 porções de entorpecentes, durante abordagens, nesta quarta-feira (16.... Momento MT|Do R7 17/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h38 ) twitter

Policiais militares da Cavalaria de Nova Mutum apreenderam 92 porções de entorpecentes, durante abordagens, nesta quarta-feira (16.7), no município. Em uma das ações, as equipes flagraram uma estufa clandestina com nove pés de cannabis sativa (maconha). Dois homens foram presos em flagrante por tráfico ilícito de drogas. Durante policiamento ostensivo pelo bairro Topázio, os militares receberam denúncia de que havia um homem que comercializava maconha em sua residência. Vizinhos do suspeito estariam incomodados com a presença de usuários de entorpecentes no local. Para mais detalhes sobre essa operação da polícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Várzea Grande recebe 90 dispositivos móveis para modernizar atendimento

