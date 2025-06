Cavalaria da PM detém quatro integrantes de facção criminosa por tráfico de drogas

Quatro integrantes de uma facção criminosa foram detidos em flagrante, por policiais militares da Cavalaria, na noite desta terça-feira (17.6), suspeitos por tráfico ilícito de drogas, em Lucas do Rio Verde. Foram apreendidos 25 frascos de lança perfume e outras 13 porções de substância análogas à cocaína. Durante o patrulhamento tático na Operação Tolerância Zero, os policiais militares receberam denúncia de tráfico de drogas na Rua Turiassu, região central do município, com grande movimentação de condutores de carros e motocicletas na região.

