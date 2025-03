Cavalaria da PM prende cinco pessoas e apreende revólver e munições em Nova Mutum Policiais militares da equipe de Cavalaria prenderam cinco pessoas, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas, neste... Momento MT|Do R7 30/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 13h05 ) twitter

Policiais militares da equipe de Cavalaria prenderam cinco pessoas, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas, neste sábado (28.3), em Nova Mutum (a 242,1 km de Cuiabá). Nas ações, a PM apreendeu uma arma de fogo, porções de drogas e 50 munições calibre .40 Durante patrulhamento, a equipe flagrou dois homens em atitude suspeita, em frente a uma oficina. Um dos suspeitos jogou um cigarro de maconha no chão, ao ver os policiais. Na abordagem, um dos homens informou aos policiais que pegou a droga com o proprietário do local.

