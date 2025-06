Cavalaria da PM prende dois foragidos da Justiça durante abordagem em Várzea Grande

Policiais militares da equipe da Cavalaria localizaram e prenderam dois homens foragidos da Justiça, na noite desta quarta-feira (11.6), em Várzea Grande. Os suspeitos foram identificados durante trabalho de abordagens e checagens pela operação Tolerância Zero. Durante patrulhamento pela região do bairro da Manga, os policiais militares da Cavalaria se aproximaram de uma região com grande movimentação de usuários de entorpecentes e se depararam com um grupo reunido no local.

