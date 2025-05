Momento MT |Do R7

Cavalaria da PM prende dois por tráfico e apreende porções e tabletes de maconha em Lucas do Rio Verde Policiais militares da Cavalaria do 13º Batalhão, em duas ocorrências distintas, prenderam duas pessoas por tráfico de drogas, neste...

Policiais militares da Cavalaria do 13º Batalhão, em duas ocorrências distintas, prenderam duas pessoas por tráfico de drogas, neste sábado (17.5), no município de Lucas de Rio Verde. Nas ações, foram apreendidos um tablete e meio de maconha, 14 porções de maconha, um tablete e meio do mesmo entorpecente, além de outros materiais para embalagem e comercialização dos ilícitos.

