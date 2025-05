Cavalaria da PM prende faccionado e apreende 52 porções de cocaína

Equipes do 1º Esquadrão Independente de Policiamento Montado (EIPMON) prenderam um integrante de facção criminosa, de 19 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quarta-feira (14.5), em Lucas do Rio Verde. Com o suspeito, foram encontradas 52 porções de cocaína. Os policiais militares realizavam patrulhamento e receberam denúncia de uma movimentação intensa em um bar, no bairro Veneza. Os militares se deslocaram ao endereço e flagraram um homem, em atitude suspeita, escondendo um objeto no bolso. Ao ver aproximação das equipes, ele tentou fugir para o interior do estabelecimento comercial.

