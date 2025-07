Cavalaria da PM prende homem foragido da Justiça por tráfico de drogas

Momento MT |Do R7

Equipes da Cavalaria da Polícia Militar localizaram e prenderam um homem, de 27 anos, foragido da Justiça, nesta terça-feira (1º.7), durante execução da operação Centro Seguro, em Cuiabá. O suspeito estava sendo procurado pelo crime de tráfico de drogas.

