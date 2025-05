Cavalaria da PM prende homem por tráfico de drogas, apreende maconha e cigarros eletrônicos Policiais militares da Cavalaria prenderam um homem por tráfico de drogas, na noite deste sábado (3.5), em Lucas do Rio Verde. As equipes... Momento MT|Do R7 04/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 14h00 ) twitter

Policiais militares da Cavalaria prenderam um homem por tráfico de drogas, na noite deste sábado (3.5), em Lucas do Rio Verde. As equipes apreenderam sete porções de substância análoga à maconha, 12 cigarros eletrônicos e uma balança de precisão. Durante o patrulhamento tático no bairro Jardim Primavera, as equipes flagraram o homem agindo de forma suspeita em um ponto de ônibus, em frente a uma praça. Ao perceber a aproximação dos militares, ele tentou fugir, sendo abordado em seguida. Com ele, foram apreendidas duas porções de maconha. À PM, ele confessou que faria a entrega para um usuário de entorpecentes. O suspeito confessou que havia mais ilícitos escondidos em sua residência. No local, os policiais foram recebidos pela mãe dele, que os acompanhou até o quarto do filho. As equipes encontraram o restante das drogas em uma caixa preta. Além disso, foram localizados os cigarros eletrônicos, que eram vendidos por meio das redes sociais, uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 125. O homem foi levado à delegacia para registro do boletim de ocorrência. Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar prende suspeito por tentativa de feminicídio em Cuiabá

