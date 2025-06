Cavalaria da PM prende quatro integrantes de facção criminosa por tráfico de drogas

Três homens e uma mulher, integrantes de uma facção criminosa, foram presos em flagrante, na noite deste sábado (14.6), por policiais militares da Cavalaria, no bairro Lírios dos Campos, no município de Nova Mutum. As equipes apreenderam 35 porções de substância análogas à cocaína e outras duas porções e meio tablete de maconha. Segundo o boletim de ocorrência, os militares realizavam rondas no âmbito da Operação Tolerância Zero, quando flagraram uma mulher e um outro suspeito de frente a uma residência. Ao notarem aproximação das equipes, ambos correram para o fundo do imóvel, após dispensarem uma sacola ao chão.

