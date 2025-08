Cavalaria da PM prende três faccionados com 49 porções de entorpecentes, armas e munições

Momento MT |Do R7

Policiais militares da Cavalaria do 13º Batalhão apreenderam 49 porções de drogas, armas de fogo e munições durante duas abordagens distintas, nesta terça-feira (5.8), em Lucas do Rio Verde (a 332 km de Cuiabá). As equipes prenderam em flagrante duas mulheres e um homem, integrante de uma facção criminosa, suspeitos de tráfico ilícito de drogas.

