Cavalaria da PM recupera fiações e prende suspeito de furto no Parque Novo Mato Grosso

Equipes do Regimento de Policiamento Montado da Polícia Militar do 1º Comando Regional (Cavalaria) prenderam, nesta sexta-feira (4.7), um homem suspeito de furtar fiações de energia elétrica no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. As equipes recuperaram diversos metros de fiações e duas furadeiras durante o trabalho de policiamento tático.

