Cavalaria da Polícia Militar lança operação em Cuiabá

O Regimento de Policiamento Montado da Polícia Militar (Cavalaria) lança a Operação Centauro, como desdobramento da Operação Força Total, na manhã desta sexta-feira (25.4), às 8 horas, na Praça Alencastro, em Cuiabá. A operação celebra os 14 anos de criação do policiamento montado e de serviços prestados à sociedade mato-grossense. O objetivo da operação é intensificar o policiamento na região do Centro Histórico e no Porto de Cuiabá para preservar a ordem pública, transmitir sensação de segurança, inibir e combater a criminalidade.

