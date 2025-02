Momento MT |Do R7

Cavalaria e Rotam prendem adolescente e jovem por tráfico de drogas na frente de casa noturna Policiais militares da Cavalaria e do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (...

Policiais militares da Cavalaria e do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (31.1), um adolescente, de 16 anos, e prenderam um homem, de 20, ambos suspeitos por tráfico ilícito de drogas, no bairro Jardim Amazônia, em Sorriso. Com a dupla, foram apreendidos 15 porções de maconha, duas porções de cocaína, quatro aparelhos celulares e R$ 50 em espécie.

Saiba mais sobre essa ocorrência e as ações da polícia consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: