Cavalaria e Rotam prendem membros de facção criminosa com drogas, cestas básicas e mais de R$ 18 mil Policiais militares da Cavalaria e da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam quatro pessoas, entre 29 e 33 anos, por tráfico... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 13h08 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h08 )

Policiais militares da Cavalaria e da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam quatro pessoas, entre 29 e 33 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta segunda-feira (4.1), em Lucas do Rio Verde. Com os suspeitos, foram apreendidas um tablete e cinco porções de maconha, 29 porções de cocaína, 54 cestas básicas e uma quantia de R$18.050,00 em espécie. Durante patrulhamento pelo bairro Tessele Junior, a equipe de Cavalaria da PM flagrou dois dos suspeitos em um veículo, que já estava sendo monitorado por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas na comunidade.

