Cavalaria prende dois faccionados por tráfico e apreende 52 porções de drogas

Policiais militares da Cavalaria de Nova Mutum prenderam dois homens, de 18 e 29 anos, por tráfico ilícito de drogas, em duas ações distintas nesta terça-feira (15.7). Com os suspeitos, foram encontradas 52 porções de drogas e uma quantia de R$50 em dinheiro. Durante patrulhamento tático, a equipe policial flagrou um homem em atitude suspeita em frente a um supermercado, no bairro Edelmina Querubim. O suspeito jogou alguns invólucros no chão e tentou fugir ao ver a viatura.

