Cavalaria prende homem e recupera R$ 1,9 mil furtados de veículo em Cuiabá

Equipes da Cavalaria da Polícia Militar prenderam em flagrante um homem, de 40 anos, pelo crime de furto, na tarde desta quarta-feira (26.2), em Cuiabá. Com o suspeito, a PM apreendeu R$ 1,9 mil em dinheiro e documentos furtados de um veículo. Os policiais estavam em patrulhamento pela região Centro Sul da Capital e se depararam com um homem em atitude suspeita, que arremessou alguns objetos no chão e tentou se esconder ao visualizar as viaturas militares.

