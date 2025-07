Momento MT |Do R7

Cavalgada de abertura da Expoagro em Cuiabá tem participação histórica do prefeito da capital Pela primeira vez na história, o prefeito da capital participou ativamente da tradicional cavalgada da Expoagro, que chega à sua 57ª...

Pela primeira vez na história, o prefeito da capital participou ativamente da tradicional cavalgada da Expoagro, que chega à sua 57ª edição este ano. A cavalgada, com cerca de 150 cavaleiros, incluindo o prefeito Abilio Brunini, percorreu o trajeto do Centro de Eventos Jonas Pinheiro (Parque de Exposições), no bairro Dom Aquino, até a sede da Prefeitura, para o tradicional café da manhã, simbolizando o início oficial das festividades, tendo a prefeitura como parceira.

