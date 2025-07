CBF intensifica observação “in loco” de atletas brasileiros rumo à Copa de 2026 O Departamento de Seleções da CBF tem acompanhado de perto os jogos das equipes brasileiras. A cada semana, observadores da Seleção... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 00h37 ) twitter

Momento MT

O Departamento de Seleções da CBF tem acompanhado de perto os jogos das equipes brasileiras. A cada semana, observadores da Seleção assistem a todas as partidas envolvendo equipes nacionais nas competições que disputam. Em alguns casos, o acompanhamento é in loco. Na última semana, o coordenador técnico Juan Santos e o analista de desempenho Bruno Baquete estiveram no Morumbis para o jogo entre São Paulo e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

