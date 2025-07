CCJ aprova 17 projetos sobre cultura, homenagens e datas nacionais

Momento MT |Do R7

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou 17 projetos que reconhecem manifestações culturais como patrimônio nacional, instituem datas comemorativas e homenageiam figuras históricas e artísticas. Entre as propostas estão a inscrição de dom Hélder Câmara no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, o reconhecimento da cultura gaúcha como patrimônio imaterial e a criação do Dia Nacional da Capoeira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: