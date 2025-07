CCJ aprova criação de varas federais e cargos em Santa Catarina

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta terça-feira (1º) proposta do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que cria oito cargos e respectivas varas de juiz federal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), a serem instaladas em Santa Catarina. O PL 1/2025 recebeu parecer favorável do senador Esperidião Amin (PP-SC) e agora será analisado com urgência pelo Plenário.

