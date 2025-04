CCJ aprova regras para identificar e punir devedores contumazes

Momento MT |Do R7

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (9), o projeto que define normas para identificar e punir os chamados devedores contumazes — empresas que deixam de pagar impostos de forma reiterada e sem justificativa. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 164/2022, do ex-senador Jean Paul Prates (RN), segue para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Saiba mais sobre as novas regras e suas implicações no combate à sonegação acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: