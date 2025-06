CCJ: debatedores sugerem mudanças no Comitê Gestor do IBS A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) promoveu, na tarde desta terça-feira (10), mais uma audiência pública para debater o Projeto... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h36 ) twitter

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) promoveu, na tarde desta terça-feira (10), mais uma audiência pública para debater o Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2024, que dá continuidade à reforma tributária.PLP O foco desta vez foi a criação definitiva do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CG-IBS), órgão especial responsável por coordenar o IBS, tributo que unificará os atuais ICMS (estadual) e ISS (municipal). Os debatedores elogiaram a reforma tributária e a criação do CG-IBS, mas sugeriram algumas mudanças no órgão. Para saber mais sobre as propostas e discussões que podem impactar a reforma tributária, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: FICCO/RO deflagra Operação Escárnio contra integrantes de organização criminosa

