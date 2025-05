CCJ retoma regulamentação da reforma tributária

Momento MT |Do R7

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) fará na terça-feira (20), a partir as 14h, a primeira audiência pública para debater o Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2024, que dá continuidade à regulamentação da reforma tributária. A reunião tratará de infrações, penalidades e encargos moratórios do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e também das regras sobre o processo administrativo tributário do imposto.

