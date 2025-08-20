CCJR aprova proposta que cria Sítio Pesqueiro do Manso O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho...

O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho (União), destacou a importância da 68ª reunião extraordinária realizada nesta quarta-feira (20), em que foram aprovados os pareceres favoráveis de três projetos de lei que agora seguem para votação em plenário.

Para mais detalhes sobre essa importante aprovação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: