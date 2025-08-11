CCJR delibera sobre oito processos em reunião desta segunda-feira (11)
Vinicius Ferreira – SECOM/Câmara Municipal de Cuiabá A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Câmara Municipal de Cuiabá analisou, na manhã desta segunda-feira (11), oito processos legislativos. Do total, seis receberam parecer favorável à aprovação, um foi rejeitado e outro teve parecer pela manutenção de veto do Executivo. Para mais detalhes sobre as deliberações e os projetos analisados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
