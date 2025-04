Momento MT |Do R7

CCS aprova relatório sobre regulação do streaming Cotas para produção nacional em plataformas de streaming, recolhimento de Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica...

Cotas para produção nacional em plataformas de streaming, recolhimento de Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine) e garantia de direitos para produtores de conteúdo são alguns dos pontos do relatório sobre regulamentação dos serviços de vídeo sob demanda (video on demand, ou VOD) aprovado no Conselho de Comunicação Social (CCS) na segunda-feira (7).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e entender todos os detalhes dessa importante discussão.

Leia Mais em Momento MT: