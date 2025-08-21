CCT debaterá estratégia de inteligência artificial
A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou na quarta-feira (20) a realização de audiência pública sobre a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (Ebia) para discussão sobre o impacto dessa política pública para o desenvolvimento e o bem-estar da população. A data da audiência ainda será definida. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT:
