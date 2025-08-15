CCT vota recursos para divulgação da ciência e tecnologia nas escolas Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) se reúne na quarta-feira (20) às 10h para votar projeto que destina 10...

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) se reúne na quarta-feira (20) às 10h para votar projeto que destina 10% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para a popularização do setor. O PL 3.218/2023 estabelece que, dos recursos do FNDCT, 10% serão destinados a ações voltadas à divulgação da ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) nas escolas. O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), autor do texto, afirma que a proposta mira a capacitação de professores e oportunidades para os jovens.

