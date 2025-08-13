Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

CDDA delibera convite à diretora do Bem-Estar Animal e planejamento de espaços para pets em parques de Cuiabá

Vinicius Ferreira/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Câmara Municipal de Cuiabá...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Vinicius Ferreira/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá
A Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Câmara Municipal de Cuiabá deliberou, durante reunião realizada nesta quarta-feira (13), convidar a diretora do Bem-Estar Animal, Morgana Ens, para apresentar um balanço das ações desenvolvidas pela pasta. O objetivo é acompanhar o andamento dos trabalhos e discutir melhorias nas políticas públicas voltadas à causa animal na capital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o bem-estar animal em Cuiabá!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.