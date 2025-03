CDH analisa projeto sobre assentos especiais em voos para pessoas obesas Logo após a audiência sobre autismo — que terá início às 10h — a ser promovida nesta quarta-feira (2) pela Comissão de Direitos Humanos... Momento MT|Do R7 31/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 31/03/2025 - 20h05 ) twitter

Logo após a audiência sobre autismo — que terá início às 10h — a ser promovida nesta quarta-feira (2) pela Comissão de Direitos Humanos (CDH), esse mesmo colegiado fará uma reunião para votar uma série de projetos de lei. Um deles é o PL 3.295/2023, que prevê o direito a assentos com dimensões especiais em voos domésticos para pessoas obesas ou "com dimensões corporais excepcionalmente diferentes da média". O autor da proposta é o senador Carlos Viana (Podemos-MG). Ele enfatiza que "é notória a dificuldade de acomodação de pessoas de maior estatura ou obesas nas aeronaves", e que, "além da falta de conforto do próprio passageiro, o vizinho também sofre as consequências das pequenas dimensões dos assentos e do reduzido espaço entre as fileiras de assentos". A relatora da matéria é a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), que defende a sua aprovação desde que haja modificações no texto.

