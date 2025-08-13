CDH aprova garimpo e outras atividades econômicas em terras indígenas A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (13) projeto que regulamenta a exploração econômica em terras indígenas...

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (13) projeto que regulamenta a exploração econômica em terras indígenas, como extração de minerais, inclusive por meio de garimpo, de petróleo e de gás natural. A proposição também disciplina o uso de recursos hídricos para geração de energia e as atividades ligadas ao ecoturismo e ao etnoturismo em terras indígenas.

Para saber mais sobre as implicações dessa decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: