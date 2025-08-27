Logo R7.com
CDH aprova maior prazo para mulher vítima de violência denunciar agressor

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou, nesta quarta-feira (27), o aumento de seis meses para um ano no prazo para a vítima de violência doméstica denunciar o agressor. O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

