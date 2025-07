CDH debate direitos de crianças e jovens previstos no ECA

Momento MT |Do R7

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) realiza audiência pública, nesta segunda-feira (14) às 14h30, para debater os direitos humanos de crianças e jovens, com foco nas boas práticas e nos desafios para garantir a proteção integral desse público prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

