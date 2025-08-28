CDH debate oferta de medicamento a pacientes com Atrofia Muscular Espinhal tipo 3
A necessidade do medicamento nusinersena para as pessoas com Atrofia Muscular Espinhal 5q tipo 3 — mais especificamente, para os pacientes que ainda conseguem andar — é o tema do debate que a Comissão de Direitos Humanos (CDH) promove na segunda-feira (1º) a partir das 10h.
