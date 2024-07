CDH recebe representante especial da União Europeia para direitos humanos

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) receberá às 14h de quinta-feira (4) o representante especial da União Europeia para os direitos humanos, Olof Skoog. Ele deverá ser recepcionado pelo presidente do colegiado, senador Paulo Paim (PT-RS). A embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf, também participa do encontro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.