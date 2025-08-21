CDH terá audiência pública sobre violência contra jornalistas A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou na quarta-feira (20) requerimento do senador Paulo Paim (PT-RS) para a realização de audiência...

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou na quarta-feira (20) requerimento do senador Paulo Paim (PT-RS) para a realização de audiência pública sobre violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil (REQ 90/2025 – CDH). A data do debate e a lista de convidados ainda serão divulgadas pela comissão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes dessa importante discussão!

Leia Mais em Momento MT: