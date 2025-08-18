CDH vota direito da mulher de se ausentar de audiência com agressor
A Comissão de Direitos Humanos (CDH) agendou reunião para esta quarta-feira (20), às 11h, com nove itens pautados para votação. Entre...
