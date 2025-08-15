Logo R7.com
CDR ouve presidente da Embratur, Marcelo Freixo, na terça-feira

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, será ouvido pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) em audiência pública nesta terça-feira (19), a partir das 9h30. O requerimento é da presidente da comissão, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO). O objetivo é discutir as políticas do setor, com vistas a um crescimento econômico equilibrado e sustentável do turismo.

