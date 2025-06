Momento MT |Do R7

CDR pode avaliar condições de saneamento básico em SP, AC e TO A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) deve realizar diligências em São Paulo, Acre e Tocantins para averiguar as condições de...

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) deve realizar diligências em São Paulo, Acre e Tocantins para averiguar as condições de saneamento nas regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste. É o que prevê um requerimento na pauta do colegiado, que tem reunião deliberativa marcada para as 9h30 desta terça-feira (23).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: