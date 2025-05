CDR vai discutir plano para avaliação de apoio federal ao saneamento básico A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) vai debater na terça-feira (20), às 9h30, o plano de trabalho para avaliar a política... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 20h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h03 ) twitter

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) vai debater na terça-feira (20), às 9h30, o plano de trabalho para avaliar a política pública de apoio federal, técnico e financeiro, para o DF, estados, municípios e entidades que atuam com o saneamento básico em áreas urbanas e rurais em 2025. A reunião servirá para uma avaliação inicial do apoio técnico e financeiro a estados, municípios e entidades do setor, com o objetivo de universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no país. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT: Audiência Pública discute desafios da enfermagem na rede pública municipal de Cuiabá

