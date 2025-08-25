CE analisa mais verbas para escolas com atividades em dias não-letivos Conceder mais recursos a escolas que oferecem atividades em dias não-letivos é a ideia de um dos projetos de lei a serem analisados...

Conceder mais recursos a escolas que oferecem atividades em dias não-letivos é a ideia de um dos projetos de lei a serem analisados pela Comissão de Educação e Cultura (CE) nesta terça-feira (26), a partir das 10h. O PL 1.278/2025, do senador Wellington Fagundes (PL-MT), tem parecer favorável com emenda do senador Flávio Arns (PSB-PR). A matéria será votada em decisão final.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT: