CE sabatina Patrícia Barcelos para diretoria da Ancine na terça A indicação de Patrícia Barcelos para a diretoria da Agência Nacional do Cinema (Ancine) será apreciada pela Comissão de Educação (...

A indicação de Patrícia Barcelos para a diretoria da Agência Nacional do Cinema (Ancine) será apreciada pela Comissão de Educação (CE) na terça-feira (12), às 10h30, quando a indicada será sabatinada. Patrícia Barcelos foi escolhida pelo Poder Executivo (MSF 81/2024) para substituir Tiago Mafra dos Santos, cujo mandato terminou em setembro de 2024. O senador Humberto Costa (PT-PE) leu em 5 de agosto seu relatório favorável sobre a indicação.

