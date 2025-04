CEI avança e convoca oitivas para investigar finanças da Santa Casa CEI avança e convoca oitivas para investigar finanças da Santa Casa. A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga a situação... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h26 ) twitter

CEI avança e convoca oitivas para investigar finanças da Santa Casa. A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga a situação financeira da Santa Casa de Rondonópolis definiu, nesta terça-feira (01), o início das oitivas para a próxima semana. A decisão foi tomada durante reunião que contou com a participação do presidente da Comissão, vereador Ibrahim Zaher, do relator Vinícius Amoroso, da revisora Luciana Horta e dos vereadores Dr. Manoel, Wesley Cláudio e Professor Alikson Reis. Os depoimentos devem incluir diretores e ex-diretores da instituição, membros do Conselho da Irmandade, ex-diretores técnicos e clínicos, Conselho Regional de Medicina (CRM), funcionários da Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (APOR) e colaboradores da Santa Casa, tanto ativos quanto inativos. Com um prazo de 180 dias para conclusão dos trabalhos, a Comissão busca esclarecer a real situação financeira da unidade hospitalar. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Produção interna de fertilizantes aumentou 21,8% em janeiro

