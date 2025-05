Momento MT |Do R7

CEI da Santa Casa ouve diretora executiva Luciana Ignácio em nova oitiva na Câmara. A Comissão Especial de Inquérito (CEI), instaurada na Câmara Municipal de Rondonópolis para investigar a situação financeira da Santa Casa, realizou na tarde desta terça-feira (20) mais uma oitiva. A convocada da vez foi a atual diretora executiva da instituição, Luciana Ignácio. De acordo com o presidente da comissão, vereador Ibrahim Zaher, o depoimento foi fundamental para compreender como a Santa Casa tem sido administrada desde a entrada da nova diretoria, no final do ano passado.

