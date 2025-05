CEI da Santa Casa ouve representantes da APOR e investiga relação entre instituições CEI da Santa Casa ouve representantes da APOR e investiga relação entre instituições. A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 11h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CEI da Santa Casa ouve representantes da APOR e investiga relação entre instituições. A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura a situação financeira da Santa Casa de Rondonópolis realizou, na tarde desta terça-feira (6), na Câmara Municipal, mais duas oitivas importantes para o andamento das investigações. Foram ouvidas a advogada e voluntária da Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor), Silvia Muchagata, e a gestora da entidade, Maria Marleide Ferreira Narciso. As oitivas tiveram como foco esclarecer a relação entre a Santa Casa e a Apor, especialmente no que diz respeito à gestão de recursos, bens patrimoniais e responsabilidades institucionais. O relator da CEI, vereador Vinícius Amoroso, destacou a relevância dos depoimentos. “Estamos convocando e ouvindo pessoas para entender toda essa logística. A relação entre a Santa Casa e a Apor também precisa ser esclarecida. Houve bens doados à APOR, à Santa Casa, há uma confusão a ser resolvida sobre o que pertence a cada instituição e até onde vai a atribuição de cada uma delas”, afirmou Amoroso. Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Controladoria Geral divulga relação de aprovados em concurso público

Governo de Mato Grosso investe mais de R$ 332 milhões na saúde de Rondonópolis

Câmara apresenta parlamentares que acompanharão vereadores mirins