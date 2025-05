CEI da Santa Casa realiza nova oitiva e avança nas investigações sobre possíveis irregularidades financeiras CEI da Santa Casa realiza nova oitiva e avança nas investigações sobre possíveis irregularidades financeiras. A Comissão Especial de... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 18h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 18h04 ) twitter

CEI da Santa Casa realiza nova oitiva e avança nas investigações sobre possíveis irregularidades financeiras. A Comissão Especial de Investigação (CEI), instaurada para apurar possíveis irregularidades financeiras na Santa Casa de Rondonópolis, realizou nesta terça-feira (13) mais uma oitiva no plenário da Câmara Municipal. Desta vez, os vereadores ouviram o atual diretor financeiro da entidade, José Eduardo Ponciano de Carvalho. Durante a oitiva, o presidente da CEI, vereador Ibrahim Zaher, destacou a importância das audiências para o avanço das investigações. “Cada oitiva tem sido importante para essa comissão para que a gente possa entender como são feitos os fluxos dentro da Santa Casa, qual a responsabilidade de cada pessoa, de cada diretor e do Conselho. Estamos falando de uma empresa que tem uma dívida de cerca de R$ 90 milhões, onde quase 95% do recurso é oriundo do SUS, ou seja, está saindo do bolso do contribuinte, dos impostos que nós pagamos. A Santa Casa é uma entidade muito importante, Rondonópolis não sobreviveria sem ela, porém, precisamos identificar, e essa é a missão dessa comissão, quais são os erros e, caso a gente identifique, quem são os responsáveis”, afirmou Zaher. Para mais detalhes sobre as investigações e os próximos passos da CEI, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Virginia Fonseca celebra 8 meses do filho José Leonardo: ‘SUPER José Leonardo!!!!’

