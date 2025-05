CEI da Santa Casa vai ouvir atual diretora executiva na próxima terça-feira (20) CEI da Santa Casa vai ouvir atual diretora executiva na próxima terça-feira (20). Os vereadores que compõe a Comissão Especial de Inquérito... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 19h36 ) twitter

CEI da Santa Casa vai ouvir atual diretora executiva na próxima terça-feira (20). Os vereadores que compõe a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga a situação financeira da Santa Casa de Rondonópolis definiram o nome da atual diretora executiva da instituição Luciana Ignácio para a próxima oitiva na próxima terça-feira (20), às 15H. A oitiva faz parte da série de audiências realizadas pela comissão, que busca identificar as causas da crise enfrentada pela entidade. Luciana é a oitava pessoa a ser convocada para ser ouvida pelos vereadores. Ela está no cargo desde o final ano passado com a saída de Bianca Talita. Conforme o presidente da CEI, Ibrahim Zaher, as audiências contribuído para o avanço das investigações. “Cada oitiva tem sido importante para essa comissão para que a gente possa entender como são feitos os fluxos dentro da Santa Casa, qual a responsabilidade de cada pessoa, de cada diretor e do Conselho”, explicou Zaher. A CEI tem um prazo de 180 dias para concluir os trabalhos. O principal objetivo é entender as causas do endividamento contínuo da instituição e buscar soluções para reverter essa situação, que impacta diretamente a população da cidade e da região sul do estado. Serviço. Oitiva da CEI – Santa Casa de Rondonópolis Data: Terça-feira, 20 de maio Horário: 15H Local: Plenário da Câmara Municipal de Rondonópolis. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Paula Calil entrega moções de aplauso pelos 52 anos da CDL Cuiabá e reforça apoio ao comércio local

