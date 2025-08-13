CEI ouve sócios da CBS sobre contrato com a Santa Casa CEI ouve sócios da CBS sobre contrato com a Santa Casa. A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal de Rondonópolis... Momento MT|Do R7 13/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h58 ) twitter

CEI ouve sócios da CBS sobre contrato com a Santa Casa. A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal de Rondonópolis realizou, nesta terça-feira (12), mais uma oitiva no processo que investiga contratos e a situação financeira da Santa Casa. Foram ouvidos os sócios da empresa CBS Serviços Médicos Ltda, Douglas Dolce Domingues e Júnior Cesar Gonçalves Figueiredo, contratada para executar procedimentos ambulatoriais em diversas especialidades pelo programa Fila Zero, via Consórcio de Saúde Sul de Mato Grosso (Coress). O contrato com a CBS ganhou destaque na CEI a partir de depoimentos anteriores. “O mais importante para nós é entender quem foram os interlocutores entre CBS e Santa Casa, até para verificar onde houve essa possível falha, onde o presidente (Jaques Polet) alega que ele não assinou o contrato e isso é algo que nos traz bastante preocupação, porque aí nós já estamos falando de fraude. Um contrato que a Santa Casa alega que trouxe um grande prejuízo para ela, é um contrato que tem cláusulas conflitantes,” explicou Zaher. A comissão explicou que a importância das oitivas com os sócios. “A gente acabou optando por convocar os dois, tanto o sócio (Júnior César) que faz a parte administrativa como o que faz a parte operacional (Douglas), até porque um deles é o que assinou o contrato, o outro é quem acabou cuidando da parte gerencial desse contrato,” explicou Zaher. O relator da CEI, vereador Vinicius Amoroso, fez um balanço do processo. “A CEI tem feito um trabalho grandioso, inclusive tem bastante avanços, inclusive de várias economias para a própria instituição. É a 15ª oitiva com 14 depoentes em que a gente tem tentado trazer maior clareza para o nosso relatório conclusivo que deve sair nos próximos meses” finalizou Amoroso. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: PRF, GEFRON e Força Tática apreendem drogas em veículo durante fiscalização na BR-070

