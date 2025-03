CEI solicita contratação de assessoria técnica para apurar situação financeira da Santa Casa CEI solicita contratação de assessoria técnica para apurar situação financeira da Santa Casa. A segunda reunião da Comissão Especial... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h26 ) twitter

CEI solicita contratação de assessoria técnica para apurar situação financeira da Santa Casa. A segunda reunião da Comissão Especial de Investigação (CEI) da Câmara Municipal de Rondonópolis, ocorreu na manhã desta terça-feira (25), para apurar a situação financeira da Santa Casa de Misericórdia. A reunião contou com a participação do presidente da Comissão, vereador Ibrahim Zaher, do relator Vinícius Amoroso, da revisora Luciana Horta e dos vereadores Renan Dourado e Alikson Reis. “Nós tivemos mais uma reunião da Comissão e solicitamos à Casa, junto ao presidente Paulo Schuh, que a Câmara disponibilize uma assessoria, tanto contábil quanto jurídica, para auxiliar nos trabalhos relacionados à Santa Casa. A CEI já deliberou algumas questões que vamos encaminhar como requerimentos, solicitando documentações. Assim que essas documentações forem recebidas, é de suma importância termos essas pessoas técnicas auxiliando o trabalho da Comissão”, explicou Ibrahim Zaher. Para mais detalhes sobre essa importante investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF deflagra Operação Rescue 13 contra abuso sexual infantil na Paraíba

